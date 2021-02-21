Leipzig, Hertha Berlin deplasmanından 3-0 galip ayrıldı!

Bundesliga’da futbol heyecanı devam ederken son yılları yükselen takımı Leipzig, Hertha Berlin deplasmanından 3-0’lık net skor ile galip ayrıldı.
Ligin 22. Haftasında Olimpiyat Stadında Leipzig’i ağırlayan Hertha Berlin maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Gol perdesi 28. Dakikada Marcel Sabitzer tarafından açılırken ilk yarı 1-0 tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında 71. Dakikada Nordi Mukiele ve 84. Dakikada Willi Orban’ın golleri ile 3-0 galip ayrılan Leipzig maçla birlikte puanını 47’ye yükselterek lider Bayen Münih’in ardından 2. Sırada yer aldı.
Son Güncelleme: 21.02.2021 22:22