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Leipzig Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Leipzig Başakşehir maçını şifresiz veren kanallar hangileri

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu kapsamında Leipzig - Başakşehir maçı ne zaman oynanacağı araştırılmaya başlandı. Leipzig - Başakşehir maçını şifresiz veren kanallar ve maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 21:52
Leipzig Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Leipzig Başakşehir maçını şifresiz veren kanallar hangileri
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UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu Türkiye temsilcisi Medipol Başakşehir, Leipzig ile oynayacak. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak İstanbul ekibinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden araştırılmaya başlandı.


20 Ekim 2020 Salı günü saat 22.00’de oynanmaya başlayacak müsabaka Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Red Bull Arena’da başlayacak karşılaşmayı Gil Manzano yönetecek. Alman ekibi Liepzig’in  geçmiş dönemde oynadığı tek Türk takımı Beşiktaş ile 2017 / 2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı iki maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

Avrupa Kupaları’nda üç defa Alman takımlarıyla oynayan Medipol Başakşehir, Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach ile oynamıştı.

Liepzig Başakşehir maçı nasıl şifresiz izlenir?

Liebzig ile Başakşehir arasında oynanacak maç Bein Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Maçı şiresiz ve canlı olarak Azerbaycan televizyon kanalı CBC Sport üzerinden izleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.10.2020 21:52
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