Leipzig attığı 3 gol ile 3 puan aldı!

Leipzig, Bundesliga’nın 24. Haftasında Schwarzwald Stadı’nda Freiburg’un konuğu oldu.
Leipzig birinci yarıyı 41. Dakika içinde Çhristopher Nkunku’nun attığı gol ile 1 – 0 önde tamamladı. İkinci yarının 64. Dakikasında Alexander Sörloth ile 79. Dakika içinde Emil Forsberg’le iki gol daha atarak maçı 3 – 0 kazandı.
Freiburg da 34 puan ile 8. Sırada yer alıyor.
Bundesliga’da bugün yapılan diğer maçlarda Hoffenheim sahasında Wolfsburg’u 2 -1 , Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 1 – 0 ve Hertha Berlin sahasında Augsburg’u 2 – 1 skor ile mağlup etti.
Eintracht Frankurt ve Stuttgart karşılaşması da 1 – 1 skor ile berabere bitti.
Son Güncelleme: 06.03.2021 20:09