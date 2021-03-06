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Leipzig attığı 3 gol ile 3 puan aldı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga)’da Leipzig, karşılaşmada Freiburg’u 3 – 0’lık skor ile mağlup etti. Detaylar haberimizde.

06 Mart 2021 Cumartesi 20:09
Leipzig attığı 3 gol ile 3 puan aldı!
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Leipzig, Bundesliga’nın 24. Haftasında Schwarzwald Stadı’nda Freiburg’un konuğu oldu.

Leipzig birinci yarıyı 41. Dakika içinde Çhristopher Nkunku’nun attığı gol ile 1 – 0 önde tamamladı. İkinci yarının 64. Dakikasında Alexander Sörloth ile 79. Dakika içinde Emil Forsberg’le iki gol daha atarak maçı 3 – 0 kazandı.

Leipzig aldığı bu galibiyet ile puanını 53’e yükselterek maç fazlası ile Bundesliga’da liderliğe çıktı.

Freiburg da 34 puan ile 8. Sırada yer alıyor.

Bundesliga’da bugün yapılan diğer maçlarda Hoffenheim sahasında Wolfsburg’u 2 -1 , Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 1 – 0 ve Hertha Berlin sahasında Augsburg’u 2 – 1 skor ile mağlup etti.

Eintracht Frankurt ve Stuttgart karşılaşması da 1 – 1 skor ile berabere bitti.



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
Leipzig3 Gol3 Puan
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