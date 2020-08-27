Leicester City Vardy ile nikah tazeledi!

Premier Lig ekipleri Leicester City’nin forvet oyuncusu Vary takımda kalmaya karar verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklama ile 2012 – 2013 sezonundan beri Leicester forması giyen Vardy ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

33 yaşında ki yıldız santrafor bu sezon Premier Lig’te çıktığı maçlarda 23 gol atarak gol kralı olurken, Leicester City forması ile çıktığı toplam 309 resmi maçta 129 kere fileleri havalandırdı.

2015 – 2016 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Leicester City’nin en önemli silahı olan Vardy, ligte üst üste 11 maçta gol atarak Ruud Van Nistelrooy’un rekorunu egale etmeyi başarmıştı.