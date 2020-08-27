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Leicester City Vardy ile nikah tazeledi!

Leicester City forması giyen forvet Vardy takımın en önemli kozlarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Vardy'nin sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:18
Leicester City Vardy ile nikah tazeledi!
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Premier Lig ekipleri Leicester City’nin forvet oyuncusu Vary takımda kalmaya karar verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklama ile 2012 – 2013 sezonundan beri Leicester forması giyen Vardy ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


33 yaşında ki yıldız santrafor bu sezon Premier Lig’te çıktığı maçlarda 23 gol atarak gol kralı olurken, Leicester City forması ile çıktığı toplam 309 resmi maçta 129 kere fileleri havalandırdı.

2015 – 2016 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Leicester City’nin en önemli silahı olan Vardy, ligte üst üste 11 maçta gol atarak Ruud Van Nistelrooy’un rekorunu egale etmeyi başarmıştı.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:18
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Anahtar Kelimeler:
Leicester CityVardy
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