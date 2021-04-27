Leicester City Şampiyonlar Ligi'ne doğru

Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig’in 30. üçüncü hafta mücadelesinde haftanın kapanış maçındailekarşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in formasını giydiği ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı ve annesine üç puanı yazdırdı. Ev sahibi ekibin golcüsü Iheanacho maçtaki iki gol atan isim olarak dikkatleri üzerine çekti.

Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 62’ye çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Bu sonucun ardından şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdi. Deplasman takımı ise 38 puanda kalarak 13. sırada kendisine yer buldu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerek maçın yıldızları arasına girmeyi başardı.