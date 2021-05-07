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Leicester City, Şampiyonlar Ligi ihtimalini zora soktu!

İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Leicester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Ligde ilk 4 sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne gitmek isteyen Leicester City, Newcastle United’a kaybederek bu ihtimali zora soktu. İşte Leicester City-Newcastle United maçıyla ilgili ayrıntılar...

07 Mayıs 2021 Cuma 23:57
Leicester City, Şampiyonlar Ligi ihtimalini zora soktu!
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İngiltere Premier Lig’de heyecan 35. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın ilk maçında Şampiyonlar Ligi’ne gitmek isteyen Leicester City ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Newcastle United karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Newcastle 4-2 kazanırken, Leicester City’nin Şampiyonlar Ligi ihtimali zora girdi. Newcastle’a galibiyeti getiren golleri; Willock, Dumment ve Wilson (2) kaydederken, Leicester’ın golleri; Albrighton ve Iheanacho’dan geldi.

Bu sonuçla puanını 39 yapan konuk ekip Newcastle, maç fazlasıyla 13. sıraya kadar yükseldi. Maçtan puansız ayrılan Leicester City ise 63 puanda kaldı ve maç fazlasından dolayı 3. sırada kalmaya devam etti.

Leicester City sıradaki maçını, 11 Mayıs Salı günü Manchester United ile deplasmanda oynayacak. Newcastle United ise 14 Mayıs Cuma günü evinde Manchester City ile karşılaşacak.




Son Güncelleme: 07.05.2021 23:57
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Anahtar Kelimeler:
IngilterePremier LigLeicester CityNewcastle United
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