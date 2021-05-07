Leicester City, Şampiyonlar Ligi ihtimalini zora soktu!

İngiltere Premier Lig’de heyecan 35. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın ilk maçında Şampiyonlar Ligi’ne gitmek isteyen Leicester City ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Newcastle United karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Newcastle 4-2 kazanırken, Leicester City’nin Şampiyonlar Ligi ihtimali zora girdi. Newcastle’a galibiyeti getiren golleri; Willock, Dumment ve Wilson (2) kaydederken, Leicester’ın golleri; Albrighton ve Iheanacho’dan geldi.

Bu sonuçla puanını 39 yapan konuk ekip Newcastle, maç fazlasıyla 13. sıraya kadar yükseldi. Maçtan puansız ayrılan Leicester City ise 63 puanda kaldı ve maç fazlasından dolayı 3. sırada kalmaya devam etti.

Leicester City sıradaki maçını, 11 Mayıs Salı günü Manchester United ile deplasmanda oynayacak. Newcastle United ise 14 Mayıs Cuma günü evinde Manchester City ile karşılaşacak.