Leicester City, Şampiyonlar Ligi ihtimalini zora soktu!

İngiltere Premier Lig’de heyecan 35. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın ilk maçında Şampiyonlar Ligi’ne gitmek isteyen Leicester City ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Newcastle United karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Newcastle 4-2 kazanırken, Leicester City’nin Şampiyonlar Ligi ihtimali zora girdi. Newcastle’a galibiyeti getiren golleri; Willock, Dumment ve Wilson (2) kaydederken, Leicester’ın golleri; Albrighton ve Iheanacho’dan geldi.
Leicester City sıradaki maçını, 11 Mayıs Salı günü Manchester United ile deplasmanda oynayacak. Newcastle United ise 14 Mayıs Cuma günü evinde Manchester City ile karşılaşacak.
Son Güncelleme: 07.05.2021 23:57