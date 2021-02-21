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Leicester City, çıkışını devam ettiriyor! Aston Villa 1-2 Leicester City

Leicester City kayıp vermeden zirve çıkışını devam ettiriyor. İngiltere Premier Lig 25’inci haftada Leicester City, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1’lik skorla yendi.

21 Şubat 2021 Pazar 22:33
Leicester City, çıkışını devam ettiriyor! Aston Villa 1-2 Leicester City
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Leicester kulübü, Villa Park'ta karşılaşılan mücadelenin ilk devresinden 19’uncu dakikada James Maddison ve 23’üncü dakikada Harvey Banes'in golleri ile 2-0 üstünlükle ayrıldı.

Aston Villa, 48’inci dakikada Bertrand Traore ile farkı bire indirmeyi başarsa da geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Leicester City'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Leicester City takımında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada top oynadı, Cengiz Ünder ise yedekte kaldı.

Puanı 49'a çıkaran Leicester takımı maç fazlası ile ikinci sıraya yükselirken, Aston Villa 36 puan ile 8. Sırada haftayı kapattı.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
Aston VillaLeicester City
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