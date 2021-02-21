Leicester City, çıkışını devam ettiriyor! Aston Villa 1-2 Leicester City

Leicester kulübü, Villa Park'ta karşılaşılan mücadelenin ilk devresinden 19’uncu dakikada James Maddison ve 23’üncü dakikada Harvey Banes'in golleri ile 2-0 üstünlükle ayrıldı.
Aston Villa, 48’inci dakikada Bertrand Traore ile farkı bire indirmeyi başarsa da geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Leicester City'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Puanı 49'a çıkaran Leicester takımı maç fazlası ile ikinci sıraya yükselirken, Aston Villa 36 puan ile 8. Sırada haftayı kapattı.
Son Güncelleme: 21.02.2021 22:33