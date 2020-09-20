Leicester City Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını duyurdu

Leicester City Cengiz Ünder transferini resmi hesabından açıklarken, transferin detaylarına da yer verildi. İngiliz kulübü Roma’ya bu transfer için 3 milyon Euro kiralama bedeli verecek. Sözleşmede 25 milyon euroluk satın alma maddesi de yer alıyor. Buna göre İngiliz ekibi Cengiz Ünder ile 1+4 yıllık sözleşme imzalamış oldu. Cengiz Ünder ise İngiliz ekibinden yıllık 3.5 milyon Euro maaş alacak.

“Hayalim gerçek oldu”

Transferinin ardından açıklamalardan bulunan Ünder, yeni takımıyla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını söylerken, Premier Lig’de oynanın hayali olduğunu da ifade etti.

Eski takım arkadaşı Çağlar Söyüncü hakkında da konuşan Ünder, en iyi arkadaşım dediği Söyüncü ile yeniden bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken, Çağlar’ın maçlarını da takip ettiği söyledi.

Roma’ya veda etti

Mili futbolcu Cengiz Ünder Roma kulübünden ayrılmasının ardından bir veda mesajı yayınladı. Ünder mesajında şu sözlere yer verdi;

Böyle duyurdu

"3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir meydan okumaya gelmiştim. Burada geçirdiğim süre boyunca sadece #ASRoma'yı değil, Roma şehrini, kültürünü, bu harika şehrin insanlarını da sevdim."

İngiliz kulübü Leicester City Cengiz Ünder’in transferini ünlü Amerikan güreşçisi UnderTaker’ın kıyafeti ve şapkasıyla duyururken, resmi Twitter hesabından da bir hoş geldin mesajı yayınladı.

3 sezonda 88 maç

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 2017 yılından Başakşehir’den 14.25 milyon Euro karşılığında gittiği Roma kulübünde 88 maça çıkarken bu maçlarda 17 gol 12 asist yapma başarısı gösterdi.