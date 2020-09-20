İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı!...

Leicester City Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City milli oyuncu Cengiz Ünder ile anlaştı. Cengiz Ünder’in Leicester City’e transferinin ardından Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder yeniden aynı takımda yer almış oldu.

20 Eylül 2020 Pazar 17:51
Leicester City Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını duyurdu
Takip Et:

Leicester City Cengiz Ünder transferini resmi hesabından açıklarken, transferin detaylarına da yer verildi. İngiliz kulübü Roma’ya bu transfer için 3 milyon Euro kiralama bedeli verecek. Sözleşmede 25 milyon euroluk satın alma maddesi de yer alıyor. Buna göre İngiliz ekibi Cengiz Ünder ile 1+4 yıllık sözleşme imzalamış oldu. Cengiz Ünder ise İngiliz ekibinden yıllık 3.5 milyon Euro maaş alacak.

“Hayalim gerçek oldu”

Transferinin ardından açıklamalardan bulunan Ünder, yeni takımıyla antrenmana çıkmak için sabırsızlandığını söylerken, Premier Lig’de oynanın hayali olduğunu da ifade etti.

Eski takım arkadaşı Çağlar Söyüncü hakkında da konuşan Ünder, en iyi arkadaşım dediği Söyüncü ile yeniden bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken, Çağlar’ın maçlarını da takip ettiği söyledi.

Roma’ya veda etti

Mili futbolcu Cengiz Ünder Roma kulübünden ayrılmasının ardından bir veda mesajı yayınladı. Ünder mesajında şu sözlere yer verdi;


"3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir meydan okumaya gelmiştim. Burada geçirdiğim süre boyunca sadece #ASRoma'yı değil, Roma şehrini, kültürünü, bu harika şehrin insanlarını da sevdim."

Böyle duyurdu

İngiliz kulübü Leicester City Cengiz Ünder’in transferini ünlü Amerikan güreşçisi UnderTaker’ın kıyafeti ve şapkasıyla duyururken, resmi Twitter hesabından da bir hoş geldin mesajı yayınladı.

3 sezonda 88 maç

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 2017 yılından Başakşehir’den 14.25 milyon Euro karşılığında gittiği Roma kulübünde 88 maça çıkarken bu maçlarda 17 gol 12 asist yapma başarısı gösterdi.



Son Güncelleme: 20.09.2020 17:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cengiz ünderRomaLeicester CCity
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nazım Sangare'den transfer sorularına cevap geldi
Nazım Sangare'den transfer sorularına cevap geldi
Beşiktaş, Davide Zappacosta ısrarını sürdürüyor
Beşiktaş, Davide Zappacosta ısrarını sürdürüyor
La Liga'nın ikinci haftasında Villareal Eibar'ı konuk ediyor
La Liga'nın ikinci haftasında Villareal Eibar'ı konuk ediyor
Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkıyor
Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkıyor
Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni adresi Udinese oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni adresi Udinese oldu
Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı
Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı

Popüler Haberler

TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
Emanet Begüm Kimdir? Gözde Gürkan hakkında detaylı bilgiler
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Tek telefonda çift WhatsApp kullanılır mı, nasıl kullanılır?
Payitaht Abdülhamit David Grun kimdir? Gerçek adı nedir? Şakir Güler rol aldığı yapımlar
Türkiye Rusya İdlib ateşkes anlaşması şartları neler?
Ferhat Göçer doktorluğa geri mi dönüyor?
Silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikaları nerden nasıl alır, şartları neler?
Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncuları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
EYT yasası çıkarsa kimler faydalanacak? 2020
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 20 Eylül 2020 Pazar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.