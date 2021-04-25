Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geliyor

İngiltere premier Lig’in 33. hafta mücadelesinde şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Leeds United deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak. Mücadele S Sport ekranından canlı olarak izleyiciye aktarılacak.
Leeds United Muhtemel 11
Meslier, Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Struijk, Alioski, Stuart Dallas, Helder Costa, Mateusz Klic, Kalvin Philips, Jack Harrison, Bamford
Manchester United Muhtemel 11
Leeds United Eksikler
Liam Cooper (Cezalı), Rodrigo Moreno (Sakat), Adam Forshaw (Sakat), Raphinha (Şüpheli)
Manchester United Eksikler
Phil Jones (Sakat), Anthony Martial (Sakat), Eric Bailly (Şüpheli)
Son Güncelleme: 25.04.2021 20:09