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Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geliyor

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.

25 Nisan 2021 Pazar 20:09
Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geliyor
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İngiltere premier Lig’in 33. hafta mücadelesinde şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Leeds United deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak. Mücadele S Sport ekranından canlı olarak izleyiciye aktarılacak.

Leeds United Muhtemel 11

Meslier, Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Struijk, Alioski, Stuart Dallas, Helder Costa, Mateusz Klic, Kalvin Philips, Jack Harrison, Bamford

Manchester United Muhtemel 11

Dean Henderson, Wan Bissaka, Victor Tuanzebe, Luke Shaw, Alex Telles, Fred, Paul Pogba, Bruno Fenandes, Markus Rashford, Greenwood, Cavani

Leeds United Eksikler

Liam Cooper (Cezalı), Rodrigo Moreno (Sakat), Adam Forshaw (Sakat), Raphinha (Şüpheli)

Manchester United Eksikler

Phil Jones (Sakat), Anthony Martial (Sakat), Eric Bailly (Şüpheli)




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
Leeds UnitedManchester United
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