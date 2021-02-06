Lecce evinde kaybetti

06 Şubat 2021 Cumartesi 02:27
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş takımından Güven Yalçın
’ı transfer eden İtalya Serie B takımlarından Lecce
evinde konuk ettiği Ascoli
takımına 2-1 yenildi.Gol perdesi ev sahibi oyuncularından Mariusz Stepinski’in maçın 23.dakikasında attığı gol ile açıldı.Deplasman ekibi cevabı vermekte çekinmedi.28.dakikada durumu eşitledi.İkinci yarıda Ascoli 56.dakikada Dionisi ile 2-1 öne geçti.Bol pozisyon olan maçın son dakikalarında ev sahibi penaltı atışından yararlanamadı.Maçta başka gol olmadı.Deplasman takımı 3 puanı 2 golle almış oldu.
Son Güncelleme: 06.02.2021 02:27
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