Lazio'ya transferi gerçekleşen Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe’de bir sezon oynayan ve Lazio’ya transfer olan Vedat Muriqi, açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı’nda basına açıklamalarda bulunan Muriqi, Fenerbahçe’ye veda etti. İlk defa Türkiye’den ayrılacağını ifade eden oyuncu, ülkesini temsil edeceğini söyledi. Lazio’ya transferiyle ilgili konuşan Muriqi, İtalyan ekibinin transferde ısrarcı olduğunu söyledi ve takımın kendisine uyduğunu belirtti.

Lazio Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye toplamda 20 milyon 350 bin Euro bonservis ödemesi yapacak. Bonservis ödemesinde ilk etapta 17,5 Milyon Euro ödeme yapılacak ve sonrasında bonuslara göre ödemeler şekillenecek. Bonuslar gerçekleşirse Muriqi’nin bedeli 20 Milyon 350 bin Euro olacak. Ayrıca Fenerbahçe Kosovalı forvetin bir sonraki satışından %5 pay alabilecek.

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’dan Fenerbahçe’ye 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Sarı lacivertli formayla 36 maçta boy gösteren oyuncu 17 gollük performans sergiledi. Fenerbahçe Rizespor’a Muriqi’nin satışından elde edilen kârdan yüzde 15 pay ödeyecek.