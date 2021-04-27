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Lazio, Milan karşısında 3 puanı 3 golle aldı

İtalya Serie A’nın 33. haftasında evinde Milan’ı konuk eden Lazio, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir galibiyet alan Lazio, ilk 4 şansını sürdürmeye devam etti. Konuk ekip Milan’da ise düşüş devam ediyor.

27 Nisan 2021 Salı 00:38
Lazio, Milan karşısında 3 puanı 3 golle aldı
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İtalya Serie A’nın 33. haftasında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi. Haftanın son maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini ev sahibi Lazio kazandı. Rakibini 3 golle geçen Lazio, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Lazio’ya galibiyeti getiren golleri; Correa (2) ve Immobile kaydetti. Bu sonuçla puanını 61 yapan Lazio, 1 maç eksiğiyle 6. sırada yer aldı. Konuk ekip Milan’da ise düşüş devam ediyor. Üst üste 2. yenilgisini alan Milan, Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu. Maçtan puansız ayrılan Milan 66 puanda kaldı ve kendine 5. sırada yer bulabildi.

Lazio sıradaki maçını 2 Mayısıs Pazar günü Genoa ile evinde oynayacak. Milan ise 1 Mayısıs Cumartesi günü Benevento’yu konuk edecek.




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaSerie AMilanLazio
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