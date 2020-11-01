Lazio galibiyet 90+5 ve 90+8'de aldı!

Vedat’lı Lazio Torino deplasmanında bir imkansıza imza attı. İtalya Serie A’da Torino ile karşılaşan Lazio’da galibiyet golleri 90+5 ve 90+8’de geldi.,

İtalya Serie A’da Torino ile karşılaşan Lazio konuk olduğu Torino’da geri düştüğü maçta gollerini uzatma dakikalarında bularak tarihi bir rekora imza attı. 15. Dakikada Andreas Perreira ile öne geçen Lazio 19. Dakikada Bremer’in golü ile Torino ile 1-1 berabere devam etti. 24. Dakikada Belotti’nin golü ile 2-1 öne geçen Torino 49. Dakikada Segej Milinkovic-Savic’in mükemmel frikik golü ile eşitliği sağladı.

88. dakikada bir gol daha bulan Torino Lukic’in golü ile galibiyete yakın olsa da 56. Dakikada oyuna giren Immobile 90+5’de skoru eşitledi. Maçın son saniyelerinde yani 90+8’de Felipe Caicedo ile Lazio maçı galibiyetle tamamladı.

Milli futbolcu Vedat Muiqi’nin ilk 11’de başladığı maçta 56 dakika forma giydi ve yerini Immobile’ye bıraktı. 6 haftada 1 puan toplayan Torino’da sıkıntılı süreç devam ederken Lazio puanını 10’a çıkardı.

Gelecek hafta Lazio evinde Juventus’u ağırlayacak. Torino ise Genoa deplasmanında olacak.