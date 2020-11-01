Lazio galibiyet 90+5 ve 90+8'de aldı!

Vedat’lı Lazio Torino deplasmanında bir imkansıza imza attı. İtalya Serie A’da Torino ile karşılaşan Lazio’da galibiyet golleri 90+5 ve 90+8’de geldi.,
88. dakikada bir gol daha bulan Torino Lukic’in golü ile galibiyete yakın olsa da 56. Dakikada oyuna giren Immobile 90+5’de skoru eşitledi. Maçın son saniyelerinde yani 90+8’de Felipe Caicedo ile Lazio maçı galibiyetle tamamladı.
Milli futbolcu Vedat Muiqi’nin ilk 11’de başladığı maçta 56 dakika forma giydi ve yerini Immobile’ye bıraktı. 6 haftada 1 puan toplayan Torino’da sıkıntılı süreç devam ederken Lazio puanını 10’a çıkardı.
Gelecek hafta Lazio evinde Juventus’u ağırlayacak. Torino ise Genoa deplasmanında olacak.
Son Güncelleme: 01.11.2020 20:30