La Liga'nın ikinci haftasında Villareal Eibar'ı konuk ediyor

20 Eylül 2020 Pazar 12:17
Ligin ilk haftasında Huesca karşısında 2 puan kaybeden Villareal
ligin ikinci haftasında sahasında Eibar
î konuk ediyor. Eibar ligin ilk haftasında Celta Vigo ile berabere kalarak 1 puan almıştı. Villareal Eibar karşılaşması öncesi Villareal’de eksik oyuncu bulunmazken, Eibar’da kırmızı kart cezalısı Papa Diop kadroda yer almıyor.
İlk 11’ler
Villareal:
Asenjo, Gaspar, Albiol, Pau, Parejo, Gerard, Chukwueze, Paco Alcacer, Coquelin, Moi Gomez, Pedraza
Eibar:
Dimitrovic, Bigas, Oliveira, Sergio, Exposito, Rafa Soares, Inui, Kike Garcia, Recio, Rober Correa, Pedo Leon
Son Güncelleme: 20.09.2020 12:17
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