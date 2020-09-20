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La Liga'nın ikinci haftasında Villareal Eibar'ı konuk ediyor

İspanya La Liga’da ikinci hafta heyecanı başladı. Ligin orta sıra takımlarından Villareal ile Eibar karşı karşıya geliyor.

20 Eylül 2020 Pazar 12:17
La Liga'nın ikinci haftasında Villareal Eibar'ı konuk ediyor
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Ligin ilk haftasında Huesca karşısında 2 puan kaybeden Villareal ligin ikinci haftasında sahasında Eibarî konuk ediyor. Eibar ligin ilk haftasında Celta Vigo ile berabere kalarak 1 puan almıştı. Villareal Eibar karşılaşması öncesi Villareal’de eksik oyuncu bulunmazken, Eibar’da kırmızı kart cezalısı Papa Diop kadroda yer almıyor.

İlk 11’ler

Villareal:

Asenjo, Gaspar, Albiol, Pau, Parejo, Gerard, Chukwueze, Paco Alcacer, Coquelin, Moi Gomez, Pedraza

Eibar:

Dimitrovic, Bigas, Oliveira, Sergio, Exposito, Rafa Soares, Inui, Kike Garcia, Recio, Rober Correa, Pedo Leon


Son Güncelleme: 20.09.2020 12:17
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Anahtar Kelimeler:
La LigaEibarVillareal
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