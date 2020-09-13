Kylian Mbappe sezon sezonunda PSG ile yolları ayırabilir

The Times gazetesinde yer alan haberlerde PSG’de forma giyen Kylian Mbappe’nin sezon sonunda takımdan ayrılma kararı alıp söz konusu kararı Fransız kulüp yönetimine bildirdiği yer aldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG’de forma giyen Mbappe’nin sezon sonunda kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi. Yıldız futbolcunun Fransa’daki son sezonunu geçireceği öne sürülüyor.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’a hayranlık duyduğu belirtilen Mbappe’nin La Liga ve Premier Lig’e ilgi duyduğuna vurgu yapıldı. Yıldız futbolcu geçtiğimiz dönemde Manchester City ve Real Madrid’den de teklif almıştı.

Mbappe bu sezon ayrılacak mı?

PSG kariyeri boyunca 124 karşılaşmada 90 gol ve 51 asistle takımına katkı sağlayan 21 yaşındaki Mbappe, pandemi ve kulüplerin yaşadığı ekonomik problemler doğrultusunda bu sezon ayrılamayabilir.