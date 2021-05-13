Kylian Mbappe: Şampiyonluğu Lille kazanmayacak, biz hediye edeceğiz

Fransa Ligue 1 maçında Rennes ile 1-1 kalarak şampiyonluk yarışında liderliği Lille’e kaptıran Paris Saint Germain, Fransa Kupası’nda Montpellier i penaltı atışları sonucunda 6-5 yenerek finale yükselmişti. Montpellier maçında takımının 2 golünü atan Kylian Mbappe, maç sonrası şampiyonluk mücadelesi hakkında gelen soruları yanıtladı.
Fransa Ligue 1'de son 2 haftaya girilirken Lille 79 puan ile lider, PSG 76 puan ile ikinci sırada bulunuyor. PSG’nin şampiyon olabilmesi için kalan maçları kayıpsız geçmesi ve Lille’in son iki haftada en az 4 puan kaybetmesi gerekiyor.
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:27