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Kylian Mbappe: Şampiyonluğu Lille kazanmayacak, biz hediye edeceğiz

PSG’nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, şampiyonluk yarışı ve Lille hakkında şok sözler sarf etti. Fransız yaptığı açıklamada ‘’Şampiyonluğu Lille kazanmayacak, biz hediye edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:27
Kylian Mbappe: Şampiyonluğu Lille kazanmayacak, biz hediye edeceğiz
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Fransa Ligue 1 maçında Rennes ile 1-1 kalarak şampiyonluk yarışında liderliği Lille’e kaptıran Paris Saint Germain, Fransa Kupası’nda Montpellier i penaltı atışları sonucunda 6-5 yenerek finale yükselmişti. Montpellier maçında takımının 2 golünü atan Kylian Mbappe, maç sonrası şampiyonluk mücadelesi hakkında gelen soruları yanıtladı.

Fransa Ligi’nde son 2 haftaya Lille’in 3 puan gerisinde Paris’in süper yıldızı Mbappe, şampiyonluk yarışı hakkındaki sorulara cevap olarak ‘’Bu sene Fransa Ligue 1'i şampiyon tamamlayamazsak, şampiyonluğu Lille kazanmayacak, biz hediye edeceğiz.’’ şeklinde Lille tarafını tahrik edebilecek sözler kullandı.

Fransa Ligue 1'de son 2 haftaya girilirken Lille 79 puan ile lider, PSG 76 puan ile ikinci sırada bulunuyor. PSG’nin şampiyon olabilmesi için kalan maçları kayıpsız geçmesi ve Lille’in son iki haftada en az 4 puan kaybetmesi gerekiyor.


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
Kylian MbappePSGLille
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