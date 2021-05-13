Kylian Mbappe: Şampiyonluğu Lille kazanmayacak, biz hediye edeceğiz

Fransa Ligue 1 maçında Rennes ile 1-1 kalarak şampiyonluk yarışında liderliği Lille’e kaptıran Paris Saint Germain, Fransa Kupası’nda Montpellier i penaltı atışları sonucunda 6-5 yenerek finale yükselmişti. Montpellier maçında takımının 2 golünü atan Kylian Mbappe, maç sonrası şampiyonluk mücadelesi hakkında gelen soruları yanıtladı.

Fransa Ligi’nde son 2 haftaya Lille’in 3 puan gerisinde Paris’in süper yıldızı Mbappe, şampiyonluk yarışı hakkındaki sorulara cevap olarak ‘’Bu sene Fransa Ligue 1'i şampiyon tamamlayamazsak, şampiyonluğu Lille kazanmayacak, biz hediye edeceğiz.’’ şeklinde Lille tarafını tahrik edebilecek sözler kullandı.

Fransa Ligue 1'de son 2 haftaya girilirken Lille 79 puan ile lider, PSG 76 puan ile ikinci sırada bulunuyor. PSG’nin şampiyon olabilmesi için kalan maçları kayıpsız geçmesi ve Lille’in son iki haftada en az 4 puan kaybetmesi gerekiyor.