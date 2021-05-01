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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti Show TV

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62.bölümüyle izleyiciyle buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı 62.bölümün ardından izleyiciler 63.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya koyuldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölümüyle 8 Mayısıs 2021 Cumartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:25
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti Show TV
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Show TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62.bölümüyle çok beğenildi. Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı 62.bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ve özeti merak konusu oldu. Her Cumartesi yeni bölümleriyle Show TV ekranlarından yayınlanan dizi 63.yeni bölümüyle 8 Mayısıs Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 63.bölüm 8 Mayısıs Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62.bölüm özeti

Bebek heyecanını çok derinde yaşayan Yıldız sabah kalktığında beşikte bebeğini göremedi. Her şeyden koruduğu bebeğin kaybolması herkesi şoke etti. Kuzey Yıldızı sakinleştirmek için elinden geleni yapsa da durum çok kötü bir hal alır.

Yıldız korkusunu yenmek için profesyonel bir destek almaya karar verir ve Kuzey’le kursa yazılır. Yıldız’ın kendine güvenmeyi öğrenmesi ve artık sakinleşmesi gerekmektedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ne?

Yıldız Kuzey’i çocukluğundan beri sevmektedir. İki inatçı karaktere sahip olan ikili bir şekidle bir araya gelir ve aile dostlarının da tanışmasıyla söz yüzüğü takarlar. Ancak Kuzey üniversite okumak için gittiği İstanbul’da bir başkasıyla evlenir ve köye dönmez. 20 sene sonra köye dönen Kuzey karısından ayrılmış bir başına kızlarıyla kalmıştır. Köye dönen Kuzey kendisini terk eden karısının acısını atlatmış ve Yıldız’ı gördüğünde ise eskiler aklına düşer.

Kuzey ilk aşkını yeniden kazanmak için uğraşır ve iki inatçı aşık sonunda bir araya gelir. Yıllar sonra bir araya gelen çiftin başını aksilikler bırakmaz.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları

Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin yer aldığı dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi sevilen oyuncularda yer alıyor.

 





Son Güncelleme: 01.05.2021 23:25
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Kuzey Yıldızı İlk AşkShow TvFragman
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