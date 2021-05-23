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Kun Agüero yeni rekorlar kırarak Manchester City'ye veda etti!

10 yıldır giydiği Manchester City formasını Barcelona için çıkaran Kun Agüero takım ile çıktığı son maç olan Everton karşısında 11 dakikada 2 gol atarak yeni rekorlar kırdı. Kırdığı rekorları merak edilirken Agüero'nun Everton performansı da merak ediliyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:13
Kun Agüero yeni rekorlar kırarak Manchester City'ye veda etti!
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Uzun yıllardır İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City forması giyen ve Barcelona’ya transferi açıklanan Kun Agüero’ya Manu’dan özel video yapıldı. Takımdan ayrılmadan önce ki son maçına çıkan Agüero maça damga vururken aynı zamanda Premier Lig tarihine geçti.

10 yıldır formasını giydiği Manchester City formasını çıkarmaya hazırlanan Agüero son maçına Everton karşılaşmasına 65. Dakikada dahil oldu. 11 dakikada 2 gol atmayı başaran Agüero yeni bir rekora imza attı.

Aynı zamanda bir takımla en fazla gol atan oyuncu rekorunu da elinde bulundururken Everton maçında 2 gol atan Agüero Manchester United formasıyla 183 gol rekorunu egale etti. Manchester City formasıyla 184 gol atan Agüero son maçında rekorları alt üst etti.


Son Güncelleme: 23.05.2021 22:13
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Kun Agüero Rekor KırdıTransferAgüero Barcelona
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