Küme düşme kalkacak mı? Takımlar küme düşecek mi?

’de heyecan verici bir sezonu daha geride bıraktık. Öyle ki üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi son haftaya kadar taşındı. Aynı puana sahip olan Beşiktaş ile Galatasaray takımlarından Beşiktaş şampiyonluğu göğüsledi. Fenerbahçe ise bu iki takımın arkasında üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Son dönemlerde en çok tartışılan konular arasında küme düşme yer alıyor. Bazı takımlar küme düşürülmenin kaldırılmasını istedi. Futbol severler küme düşme kalktı mı sorusunun yanıtlarını arıyor. Yorumcu Ahmet Çakar, canlı yayında küme düşmenin kalktığını iddia etmişti. Bundan dolayı herkes küme düşmenin kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Bu konuyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu çok yakında geniş çaplı bir toplantı yapacak. Bu toplantıdan çıkacak karar merak ediliyor.