Küme düşen Schalke’de taraftarlar oyunculara saldırdı

Bundesliga’da Arminia Bielefeld’e 1-0 mağlup olan Schalke 04 33 yıl sonra küme düştü. Ligin bitimine 4 maç kala küme düşmesi kesinleşen mavilerde takım otobüsü tesislere girerken bazı taraftarlarca tepki gösterildi.

Taraftarlarla konuşan bazı futbolcuların saldırıya uğraması sonucu koşarak tesislere kaçtığı da gelen bilgiler arasında. Öte yanda yönetim kurulu üyesi Peter Knaebel, yaşanan olayın ardından oyuncuların maçlara çıkmak istememelerini doğal karşıladıklarını ve bu kararı oyuncuların kendilerine bıraktıklarını söyledi. Yasal sınırlar içinde olduğu sürece oyuncuların kararlarına saygı duyacaklarını söyleyen Peter Knaebel’in bu açıklamasının ardından oyuncuların tavrı merak konusu oldu.