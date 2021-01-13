Kulüpler Birliği’nden son dakika açıklaması. Yabancı sayısı 16 oldu!

Toplantı sonrasında düzenlenen basın açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği başkanları Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. İlk olarak Nihat Özdemir hizmetlerinden kaynaklı Mehmet Sepil’e teşekkür etti. 28 Ocak’ta Kulüpler Birliğinin yeni başkanını seçeceklerini Mehmet Sepil açıkladı.





Konuşmasına Nihat Özdemir devam ederken’de sezonun ikinci yarısında yabancı sayısının 16’ya yükseldiğini söyledi. Nihat Özdemir 14 yabancı sayısının 16’ya çıkardığını belirtti. Bir kereye mahsus alınan kararlar için Özdemir sıkışık takvimden kaynaklı olduğunu söyledi. TFF’nin tüm ligleri oynatarak, kulüplere her anlamda destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Özdemir: “35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü maç kadrosunda yer alabilecek. Bu kararların hepsi 16 Mayısıs 2021'e kadar geçerlidir" dedi.

beIN SPORT ile sorunlarını olmadığını, sözleşmeye göre tüm ödemelerin yapıldığını söyleyen Nihat Özdemir konuşmasını sonlandırdı.



