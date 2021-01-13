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Kulüpler Birliği’nden son dakika açıklaması. Yabancı sayısı 16 oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. Yabancı sayısında artış olduğunu belirterek bu rakamın 16 olduğunu söyledi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:37
Kulüpler Birliği’nden son dakika açıklaması. Yabancı sayısı 16 oldu!
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Toplantı sonrasında düzenlenen basın açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği başkanları Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. İlk olarak Nihat Özdemir hizmetlerinden kaynaklı Mehmet Sepil’e teşekkür etti. 28 Ocak’ta Kulüpler Birliğinin yeni başkanını seçeceklerini Mehmet Sepil açıkladı.

Konuşmasına Nihat Özdemir devam ederken Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında yabancı sayısının 16’ya yükseldiğini söyledi. Nihat Özdemir 14 yabancı sayısının 16’ya çıkardığını belirtti. Bir kereye mahsus alınan kararlar için Özdemir sıkışık takvimden kaynaklı olduğunu söyledi.  TFF’nin tüm ligleri oynatarak, kulüplere her anlamda destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Özdemir: “35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü maç kadrosunda yer alabilecek. Bu kararların hepsi 16 Mayısıs 2021'e kadar geçerlidir" dedi.

beIN SPORT ile sorunlarını olmadığını, sözleşmeye göre tüm ödemelerin yapıldığını söyleyen Nihat Özdemir konuşmasını sonlandırdı.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
TFFNihat ÖzdemirSüper Lig
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