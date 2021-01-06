Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Serpil’den beklenmedik ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin başkanı Mehmet Serpil 2019 yılında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. 10. Başkan olarak seçilen Serpil son zamanlarda bir röportajında Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan ayrılacağı dile getiren Mehmet Serpil: “"Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacağımı çok söyledim. Hatta toplantıda başkan seçilebilme imkânı olsaydı bırakabilirdim. Tasarrufum belli, çok kısa süre içinde ayrılmış olacağım. Yeni bir başkan seçilmesi gerekiyor.” dedi.
Mehmet Serpil kimdir?
1955 doğumlu İzmir’de doğan Mehmet Serpil Kulüpler Birliği’nin başkanı oldu. Ayrıca Göztepe Spor kulübünün 46.başkanı olan Serpil 2014 yılında satın almıştır.
Son Güncelleme: 06.01.2021 19:28