Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Serpil’den beklenmedik ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin başkanı Mehmet Serpil 2019 yılında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. 10. Başkan olarak seçilen Serpil son zamanlarda bir röportajında Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan ayrılacağı dile getiren Mehmet Serpil: “"Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacağımı çok söyledim. Hatta toplantıda başkan seçilebilme imkânı olsaydı bırakabilirdim. Tasarrufum belli, çok kısa süre içinde ayrılmış olacağım. Yeni bir başkan seçilmesi gerekiyor.” dedi.





Mehmet Serpil kimdir?

1955 doğumlu İzmir’de doğan Mehmet Serpil Kulüpler Birliği’nin başkanı oldu. Ayrıca Göztepe Spor kulübünün 46.başkanı olan Serpil 2014 yılında satın almıştır.

İş insanı olan Mehmet Serpil 30 yıla yakın İnşaat mühendisi olarak devam etmiştir. Teknoloji şirketlerinde mali veya idari yöneticilik yapan Serpil büyük projelerde çalışarak kendini geliştirmiştir. Okulunu ODTÜ’de okuyarak yine aynı okulda Kıyı ve Liman Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Ege mutfağını tanıtmak isteyen ünlü iş adamı kurduğu restoranlarla ege mutfağını tanıtmayı hedefliyor. Küçüklüğünden beri Göztepe hayranı olan iş insanı yaptığı birikimle 7,5 milyon dolar karşılığında Göztepe sporu satın almayı başarmıştır. Bazı önemli şirketlerin CEO’luğunu yapan Serpil Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında yer almaktadır.