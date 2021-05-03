Küe düşen Küme düşen Denizlispor'un futbolcuları tepkilerin odağında! Rizespor maçı sonunda şakalaşan oyuncular eleştirilerin ucunda yer alıyor

Süper Lig’in sona ermesine 3 Hafta kalasıya kümede kalan ilk ekip Denizlispor oldu. Gelecek sezonda TFF 1. Lig’de mücadelesine devam edecek olan yeşil-siyahlı ekip Rizespor’a 1-0’lık skorla yenilirken şehir üzüntüye boğuldu.

Mücadele sonrasında ev sahibi takımın oyuncularının görüntüleri Denizlisporlu taraftarların tepkisini topladı.

Denizlispor’da 90 dakikanın tamamlanmasıyla futbolcuların rakip futbolcular ve hakem ile şakalaştıkları ve mutlu anları kameralara yansıdı. Sosyal medya üzerinden oyuncuların karelerini paylaşan taraftarlar ağır eleştirilere yer verdi.

Yukatel Denizlispor, 2 sezon önce çıkmış olduğu Süper Lig’den yeniden TFF 1. Lige gerilemiş oldu.