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Kralbozguncu Fenerbahçe Konyaspor Maçı Canlı izle Selçuk Sports Justin Tv Taraftarium24 Jestyayın FB Konya canlı maç izle kaçak link

Kralbozguncu Fenerbahçe Konyaspor Maçı Canlı izle Selçuk Sports Justin Tv Taraftarium24 Jestyayın FB Konya canlı maç izle kaçak link

20 Mart 2022 Pazar 19:15
Kralbozguncu Fenerbahçe Konyaspor Maçı Canlı izle Selçuk Sports Justin Tv Taraftarium24 Jestyayın FB Konya canlı maç izle kaçak link
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Bir tarafta 50 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, diğer tarafta 55 puanla 2. basamakta bulunan Konyaspor... İkinci olup Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen iki takımın Kadıköy’deki kapışması nefes kesiyor. Süper Lig'de Trabzonspor'un açık ara lider koltuğunda yer aldığı sezonda ikincilik için yarışan Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile kozlarını Kadıköy'de paylaşırken futbolseverler bu maçın heyecanını şifresiz ve canlı maç izle seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Fenerbahçe Konyaspor maçı bein sport 1 şifresiz canlı izle bilgilerinin maç öncesi google arama motoru üzerinde sorguları artarken bein connect üzerinden tek maç satın alarak bu maçı hd kalitede seyretme imkanına sahipsiniz.

Fenerbahçe 0-0 Konyaspor maçı canlı izle (FB KONYA CANLI SKOR VE ANLATIM)

1' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

11' Konyaspor'da Soner Dikmen çok uzaklardan şansını denedi ancak kötü bir vuruş... Soner takım arkadaşlarından özür diliyor.

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 50 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 55 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle selçuk sports 

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında 5 golle galibiyete uzanan Fenerbahçe, son oynadığı 5 maçta 13 puan toplayarak ikincilik yarışında ben de varım dedi. Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu'nın sakatlığı devam ederken Mert Hakan Yandaş ise cezası nedeniyle bu maçta sahada yer alamayacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 kadrosunda sahaya Arda Güler, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi aynı anda nasıl süreceği merak konusu. 17 yaşındaki Arda geçtiğimiz hafta 15 dakikada 1 gol 1 asistle oynarayarak göz doldurmuştu. Uzun aradan sonra ilk 11'de forma şansı bulan Mesut Özil ise penaltıyı gole çevirmeyi başardı.İrfan Can'ın cezası bitti ve bu hafta sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle taraftarium24

Ligin sürpriz ekiplerinden birisi olan Konyaspor ilk önce Galatasaray'ı daha sonra Kayserispor maçını kazanarak Trabzonspor'un arkasında takibi amansız sürdürüyor. Sakat olan Abdülkerim Bardakcı haricinde tam kadro İstanbul'a giden Konyaspor'da Teknik direktör İlhan Palut, sahaya süreceği kadroda bir kaç değişiklik yapması bekleniyor.

İzleme seyri oldukça zevkli geçmesi beklenen Fenerbahçe Konyaspor maçını bein sports 1 canlı izle şifresiz link bilgisi araştıran futbol severlere tavsiyemiz beIN Connect üzerinde bu maçı yasal ve kesintisiz olarak izlemelerini tavsiye ederiz.

Son Güncelleme: 20.03.2022 19:27
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