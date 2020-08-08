Kostas Sloukas kimdir? Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı!

Kostas Sloukas Fenerbahçe Beko’dan ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalarda Sloukas’ın vedası duyuruldu.

Kostas Sloukas kimdir?

15 Ocak 1990’da Selanik’te dünyaya gelen Sloukas, 1.90 cm uzunluğundaki basketbol oyuncusudur. Oyun kurucu olarak görev yapan Sloukas, kariyer hayatına 2008 yılında Olimpiakos’ta başladı.

Sloukas, 2010 – 2021 sezonunda Aris takımında forma giymiş ve 2011 yılında Yunanistan’da ligin en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. Bu sezon 15 Euroleague müsabakasında forma giyen Sloukas, takımına 5.5 sayı, 1.6 asist ve 1.7 ribaund ile katkıda bulundu.

2012 – 2013 sezonunda Olimpiakos ile yeni başarılara ev sahipliği yapan Sloukas, Euroleague’de yüzde 43 ile üç sayı kullanarak en değerli oyuncular arasında bulunmuştur. Yetenekli basketbolcu Final Four’da CSKA Moskova ve Real Madrid’i yenmiş ve lig şampiyonu unvanının korunmasına katkı sağlamıştır.

2013 – 2014 ile 2014 – 2015 sezonlarını da Olimpiakos’ta tamamlayan Sloukas, geçtimiz dönemde yüksek performans göstermiş ve Yunanistan Ligi’ndeki 2 iki yıllık başarı göstermiştir. 2014 – 2014 sezonlarında Yunan Ligi finalinde yüzde 37.7 üç sayı isabete sahip Sloukas, Panathinaikos’a karşı son derece başarılı bir performans sergilemiştir.

28 Şubat 2014’de Olimpiakos – Fenerbahçe Ülker maçında 22 sayı bulan yetenekli basketbolcu, Fenerbahçe Beko’da forma giydi.