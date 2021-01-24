Koronavirüse yakalanan Hakan Çalhanoğlu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

İtalyan ekibi Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun yapılan rutin Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Hakan’ın yanı sıra takım arkadaşı Theo Henandez’in testi pozitif çıkarken, Milan kulübü iki oyuncunun da evlerinde tecrit altında kalacağını açıklamıştı.

17 Ocak günü karantinaya giren Hakan, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Milli yıldız, ilk birkaç gün zorluk yaşadığını ancak durumun şu anda gayet iyi olduğunu ifade etti. Çalhanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim."

Hakan Çalhanoğlu kulübünün ligdeki zirve yarışında en önemli kozu olarak dikkat çekiyor. Milli oyuncu bu sezon gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yarışında en önemli kozlarından biri konumda.