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Koronavirüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe spor kulübünün başkanı Ali Koç Kovid-19 testi sonucu pozitif çıktı. Evinde tedavi altına alınan sağlık durumu iyi olan başkan Ali Koç izolasyon süreci devam etmektedir. Ali Koç'un sağlık durumunu sizler için araştırdık.

06 Nisan 2021 Salı 18:16
Koronavirüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?
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Fenerbahçe başkanı Ali Koç korona virüse yakalandı

Türk sporlarında korona virüs vakalarında artış görülürken bunlara biri daha dahil oldu. Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un testinin pozitif olduğu açıklandı. Evinde karantinada olan Ali Koç tedavisi devam etmektedir. Fenerbahçe’den gelen açıklamalar şöyledir:

‘Başkanımız Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Ali Koç’un tedavisi evinde görülürken izolasyon süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarla sunarız.’ açıklamalarda bulunulmuştur. 

Ali koç kim?

2 Nisan 1967 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Kendisi Rahmi Koç’un oğludur. Londra’da Harrow School’dan mezun olmuştur. Harvard Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini görmüştür. Koç Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim bilgi grubu seçilerek görev yapmıştır. Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübünde 2 yıl yöneticilik yapmıştır. 

Nevbahar Demirağ ile evli ve Kerim Rahmi Koç, Sadberk Leyla Koç isimlerinde çocukları vardır. 

3 Haziran 2018 yılında Aziz Yıldırıma büyük fark atarak 16 bin 92’si oy alarak Fenerbahçe kulübünün yeni başkanı seçilmiştir. 



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
Ali KoçFenerbahçeKORONAVirüs
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