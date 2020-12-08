Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın hastane odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı

İkinci kez koronavirüse yakalanarak entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural, entübasyon işleminin sonlandırılmasının ardından normal odaya alındı. Tedavisi devam eden Vural’ın hastane odasından ilk görüntüsü paylaşıldı.

Yılmaz Vural’ın Youtube kanalında görev alan, Instagram hesabı üzerinden tecrübeli teknik direktörle bir fotoğrafını paylaştı. Yurttaş bu kareye, ‘’Çok şükürdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini ve selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederiz’’ notunu ekledi.

‘’Hastaneden ne zaman çıkacağı belli değil’’

27 Kasım tarihinden beri tedavisi yoğun bakımda devam eden Yılmaz Vural’ın bugün normal odaya alındığı bilgisi paylaşıldı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Vural’ın ne zaman taburcu olacağıyla ilgili yöneltilen soruya ‘’Hastaneden ne zaman çıkacağı belli değil’’ yanıtını verdi.