Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın hastane odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı

İkinci kez koronavirüse yakalanarak entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural, entübasyon işleminin sonlandırılmasının ardından normal odaya alındı. Tedavisi devam eden Vural’ın hastane odasından ilk görüntüsü paylaşıldı.
‘’Hastaneden ne zaman çıkacağı belli değil’’
27 Kasım tarihinden beri tedavisi yoğun bakımda devam eden Yılmaz Vural’ın bugün normal odaya alındığı bilgisi paylaşıldı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Vural’ın ne zaman taburcu olacağıyla ilgili yöneltilen soruya ‘’Hastaneden ne zaman çıkacağı belli değil’’ yanıtını verdi.
Son Güncelleme: 08.12.2020 15:25