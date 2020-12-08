İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın hastane odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural, normal servise alındı. Ünlü teknik adamın hastane odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

08 Aralık 2020 Salı 15:25
Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın hastane odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı
Takip Et:

İkinci kez koronavirüse yakalanarak entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural, entübasyon işleminin sonlandırılmasının ardından normal odaya alındı. Tedavisi devam eden Vural’ın hastane odasından ilk görüntüsü paylaşıldı.

Yılmaz Vural’ın Youtube kanalında görev alan Dilek Yurttaş, Instagram hesabı üzerinden tecrübeli teknik direktörle bir fotoğrafını paylaştı. Yurttaş bu kareye, ‘’Çok şükür yoğun bakımdan çıkıp normal odaya geçtik. Siz sevenlerine çok sevgilerini ve selamlarını iletti. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederiz’’ notunu ekledi.

‘’Hastaneden ne zaman çıkacağı belli değil’’

27 Kasım tarihinden beri tedavisi yoğun bakımda devam eden Yılmaz Vural’ın bugün normal odaya alındığı bilgisi paylaşıldı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Vural’ın ne zaman taburcu olacağıyla ilgili yöneltilen soruya ‘’Hastaneden ne zaman çıkacağı belli değil’’ yanıtını verdi.



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralKoronavirüsYoğun BakımNormal OdaDilek Yurttaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federasyon Fatih Terim'i istiyor!
Federasyon Fatih Terim'i istiyor!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Elemeleri'ndeki grubu belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Elemeleri'ndeki grubu belli oldu!
Yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sonlandırıldı
Yoğun bakımda tedavi gören Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sonlandırıldı
Lyon, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izlemeye geliyor!
Lyon, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izlemeye geliyor!
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı
Göztepe ile Kayserispor maçında puanlar paylaşıldı

Popüler Haberler

BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? 2020 Aile Hekimi değişimi yapma
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu salı BİM'de Neler Var? BİM Aktüel ürünleri!
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
E-Sgk şifre almak ve sgk şifre değiştirme işlemleri
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
7 Aralık Çukur dizisinde çalan kötülerin gölgesi uzuh hava türküsü sözleri nedir?
Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Ücretsiz maskelerin dağıtımları ne zaman başlayacak? Ücretsiz maskeler için tarih açıklandı!
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor? 7 Eylül Cumartesi Kalk gidelim neden yok?
Çalışan Annelere müjdeli haber! Bakıcı yardımı 300 Euro oldu!
Çukur'da çalan 'Çukurdan Kaçış Yok' şarkısı sözleri
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
NEF 2020 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
Mazeret izni nedir nasıl kullanılır? 2020 Mazeret izni şartları
Atv canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.