Koronavirüs nedeniyle hükmen yenik sayılan Napoli'ye 1 puan silme cezası verildi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’ye puan silme cezası verildi. Napoli Seria A’nın 3. haftasında oynanacak olan Juventus karşılaşmasına oyuncularının karantinada olması sebebiyle çıkamamıştı.

Serie A yönetimi Napoli’nin Juventus karşılaşması için 3 – 0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Ayrıca Napoli’nin 1 puanı da silindi. Böylelikle Napoli’nin ligdeki puanı 6’dan 5’e düşmüş oldu.

Napoli bazı oyunlarının Koronavirüs testinin pozitif sonuçlanması üzerine karantina uygulamaya başlamıştı. Oyuncuları karantinada olan Napoli Juventus karşılaşmasına çıkmamıştı.

Napoli Serie A’nın 4. Haftasında Atalanta ile karşılaşacak. Napoli’nin bu maça çıkacağı tahmin ediliyor.