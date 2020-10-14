Koronavirüs nedeniyle hükmen yenik sayılan Napoli'ye 1 puan silme cezası verildi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’ye puan silme cezası verildi. Napoli Seria A’nın 3. haftasında oynanacak olan Juventus karşılaşmasına oyuncularının karantinada olması sebebiyle çıkamamıştı.
Serie A yönetimi Napoli’nin Juventus karşılaşması için 3 – 0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Ayrıca Napoli’nin 1 puanı da silindi. Böylelikle Napoli’nin ligdeki puanı 6’dan 5’e düşmüş oldu.
Napoli Serie A’nın 4. Haftasında Atalanta ile karşılaşacak. Napoli’nin bu maça çıkacağı tahmin ediliyor.
Son Güncelleme: 14.10.2020 20:19