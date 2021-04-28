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Konyaspor’u yenen Galatasaray zirve takibini sürdürdü

Süper Lig’in 38. haftasında evinde Konyaspor’u konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Rakibini son dakikalarda bulduğu golle yenen sarı kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürmüş oldu. İşte Galatasaray-Konyaspor karşılaşması ile ilgili detayları...

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:17
Konyaspor’u yenen Galatasaray zirve takibini sürdürdü
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Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Saat 20:30’da başlayan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü, 87. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Bu sonuçla puanını 72 yapıp zirve takibini sürdüren Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin önüne geçti ve 2. sıraya oturdu. Lider Beşiktaş ile ise 6 puanlık farkı koruyan sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş’ın puan kaybetmesini beklemeye geçti.

Maçtan puansız ayrılan Konyaspor ise 42 puanda kaldı ve 12. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray sıradaki maçını 2 Mayısıs Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Konyaspor ise aynı gün evinde Karagümrük’ü konuk edecek.




Son Güncelleme: 28.04.2021 23:17
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayKonyaspor
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