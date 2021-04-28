Konyaspor’u yenen Galatasaray zirve takibini sürdürdü

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Saat 20:30’da başlayan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü, 87. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Bu sonuçla puanını 72 yapıp zirve takibini sürdüren Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin önüne geçti ve 2. sıraya oturdu. Lider Beşiktaş ile ise 6 puanlık farkı koruyan sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş’ın puan kaybetmesini beklemeye geçti.

Maçtan puansız ayrılan Konyaspor ise 42 puanda kaldı ve 12. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray sıradaki maçını 2 Mayısıs Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Konyaspor ise aynı gün evinde Karagümrük’ü konuk edecek.