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Konyaspor'dan Malatya'da muhteşem geri dönüş!

Süper Lig'in 26.haftasında Yeni Malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede yeşil-beyazlı takım muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:21
Konyaspor'dan Malatya'da muhteşem geri dönüş!
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Süper Ligin 26.haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Konyaspor 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Yeni Malatyaspor, 24 ve 45.dakikalar da Adem Büyük’ün ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı önde bitirdi. İkinci devrede oyun kontrolünü eline geçiren Konyaspor, 72.dakikada İsmael Diomande, 80 ve 84.dakikalarda Sokol Cikaleshi’nin ayağından bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 30’a çıkarırken altı maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor 30 puanda kaldı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
KonyasporYeni MalatyasporSon DakikaGeri DönüşSüper Lig
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