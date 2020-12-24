Konyaspor yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor’u mağlup etti

Karşılaşmayı, son dakikalarda bulduğu gollerle konuk ekip Konyaspor 2-1 kazandı. Konyaspor’un gollerini 89.dakikada penaltı vuruşundan Uğur Demirok ve 90+8’de Marko Jevtovic kaydetti. Kayserispor’un tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti. Ev sahibi Kayserispor’da, Aaron Lennon 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kayseri’de, Kadir Has Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık yönetti. Ev sahibi Kayserispor sahaya; İsmail, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Lennon, Campanharo, Henrique, Kanga on biriyle başladı. Ev sahibinin golünü Pedro Henrique kaydederken, 64.dakikada Aaron Lennon kırmızı kart gördü. Bu sonuçla ev sahibi ekip, 10 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 19.sırada kendine yer buldu. Kayserispor sıradaki maçını başkent ekibi Gençlerbirliği’ne karşı deplasmanda oynayacak.

Konuk Konyaspor ise sahaya; Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Hadziahmetovic, Jevtovic, Guilherme, Milosevic, Shengelia ve Erdon Daci on biriyle çıktı. 45+5. dakikada yenik duruma düşen Konyaspor, 89. ve 90+8. dakikada bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip Konyaspor’un gollerini, penaltıdan Uğur Demirok ve Marko Jevtovic kaydetti. Puanını 18’e yükselten Konyaspor, 10. sıraya yükseldi. Konyaspor sıradaki maçını, sahasında Ç.Rizespor’a karşı oynayacak.