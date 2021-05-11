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Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41.haftasında Trabzonspor Konyaspor'a konuk oldu.Nefesleri kesen maçın ardından futbol severler Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Konya- TS Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

11 Mayıs 2021 Salı 18:40
Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 41.haftasında Trabzonspor Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligin bitimine 2 maç kala rahat konumda olan iki ekibin öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Ligde çıktığı son 5 maçta 3 kez berabere kalan Trabzonspor ile ligde çıktığı son iki maçı kazanan Konyaspor zorlu karşılaşmayı kazanarak moral bulmak istiyor. Trabzonspor ligde 67 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Konyaspor ise 48 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

KONYASPOR:

SEHIC, SKUBIC, AHMET, ABDULKERİM, GUILHERME, JEVTOVIC, DIOMANDE, RAHMANOVIC, SHENGELIA, SEKIDIKA, CIKALLESHI

TRABZONSPOR:

UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HÜSEYİN, FARUK, BAKER, BAKASETAS, A.ÖMÜR, YUNUS MALLI, NWAKAEME, EKUBAN

Trabzon 5 maçtır kaybetmiyor

Bordo mavililer teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçmişti. Ancak ligin başında yaşanan puan kayıplarının ardından Trabzonspor şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Karadeniz temsilcisi ligde çıktığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alabildi.

Konya’da eksikler can sıkıyor

Konyaspor’da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Sezonu kapatan Alper Uludağ dışında sakatlıkları devam eden Eray Bircan, Anicic, Milosevic, Zymer maçta yer alamayacak.

 

Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?

Konyaspor Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00’de başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Zorlu maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Konyaspor Trabzonspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:40
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