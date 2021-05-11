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Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 41.hafta heyecanı Konyaspor Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Maç öncesi futbol severler Konyaspor Trabzonspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Konya Trabzon Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 16:30
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 41’inci haftasında açılış Trabzonspor Konyaspor maçıyla gerçekleşiyor. Ligin bitimine ilk 4’teki yeri garantileyen Trabzonspor ligin orta sıralarında yer alan Konyaspor deplasmanına çıkacak. Keyifli geçmesi muhtemel maç öncesi son hazırlık tamamlandı.

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman?

Konyaspor Trabzonspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 17:00’de başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

KONYASPOR:

SEHIC, SKUBIC, AHMET, ABDULKERİM, GUILHERME, JEVTOVIC, DIOMANDE, RAHMANOVIC, SHENGELIA, SEKIDIKA, CIKALLESHI

TRABZONSPOR:

UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HÜSEYİN, FARUK, BAKER, BAKASETAS, A.ÖMÜR, YUNUS MALLI, NWAKAEME, EKUBAN

Trabzon 5 eksikle geldi

Trabzonspor zorlu Konya deplasmanına beş eksikle geldi. Bordo mavilerle sakatlıkları süren Vitor Hugo, Djaniny, Flavio maçta yer alamayacak. Ayrıca kadro dışı olan A. Parmak’ta kadroya alınmadı. Berat Özdemir ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Konya’da eksikler can sıkıyor

Konyaspor’da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Sezonu kapatan Alper Uludağ dışında sakatlıkları devam eden Eray Bircan, Anicic, Milosevic, Zymer maçta yer alamayacak.

Konya Trabzon canlı izle

11 Mayıs Salı günü saat 17:00’de başlayacak olan Konya Trabzon karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Kritik karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlardan virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:30
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigHataysporBeşiktaş
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