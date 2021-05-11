Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 41’inci haftasında açılış Trabzonspor Konyaspor maçıyla gerçekleşiyor. Ligin bitimine ilk 4’teki yeri garantileyen Trabzonspor ligin orta sıralarında yer alan Konyaspor deplasmanına çıkacak. Keyifli geçmesi muhtemel maç öncesi son hazırlık tamamlandı.
Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman?
Konyaspor Trabzonspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 17:00’de başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
KONYASPOR:
SEHIC, SKUBIC, AHMET, ABDULKERİM, GUILHERME, JEVTOVIC, DIOMANDE, RAHMANOVIC, SHENGELIA, SEKIDIKA, CIKALLESHI
TRABZONSPOR:
UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HÜSEYİN, FARUK, BAKER, BAKASETAS, A.ÖMÜR, YUNUS MALLI, NWAKAEME, EKUBAN
Trabzon 5 eksikle geldi
Konya’da eksikler can sıkıyor
Konyaspor’da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Sezonu kapatan Alper Uludağ dışında sakatlıkları devam eden Eray Bircan, Anicic, Milosevic, Zymer maçta yer alamayacak.
Konya Trabzon canlı izle
11 Mayıs Salı günü saat 17:00’de başlayacak olan Konya Trabzon karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Kritik karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.
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