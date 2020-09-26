Konyaspor stoper arayışında! Hedef Sadık Çiftpınar veya Ahmet Çalık

Yeni sezona 8 yeni transferle başlayan Konyaspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok bölgesine yeni oyuncu takviyesi yapan Konyaspor’da stoper bölgesi için de çalışmalar devam ediyor.
Somut hamle yapılacak
Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda harekete geçen yetkililer, Sadık Çiftpınar ve Ahmet Çalık isimlerinden birini kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Oyuncular için nabız yoklayan yetkililer, Beşiktaş maçı sonrası somut teklif yapacak.
Son Güncelleme: 26.09.2020 15:41