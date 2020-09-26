Konyaspor stoper arayışında! Hedef Sadık Çiftpınar veya Ahmet Çalık

Yeni sezona 8 yeni transferle başlayan Konyaspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok bölgesine yeni oyuncu takviyesi yapan Konyaspor’da stoper bölgesi için de çalışmalar devam ediyor.

Somut hamle yapılacak

Kadrosunda bulunan stoper sayısının ligin genelinde yetmeyeceğini düşünün Konyaspor, kadrosunaveya’ı katmak istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’da yeterli süreyi alamayan oyuncular ile girişimlere başlayacak olan Yeşil Beyazlı kulüp, transfer dönemini stoper transfer ile birlikte kapatacak.

Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda harekete geçen yetkililer, Sadık Çiftpınar ve Ahmet Çalık isimlerinden birini kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Oyuncular için nabız yoklayan yetkililer, Beşiktaş maçı sonrası somut teklif yapacak.