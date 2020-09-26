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Konyaspor stoper arayışında! Hedef Sadık Çiftpınar veya Ahmet Çalık

Konyaspor stoper takviyesi için girişimlere başladı. Yeşil Beyazlı ekipte hedef Sadık Çiftpınar ve Ahmet Çalık olarak belirlendi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 15:41
Konyaspor stoper arayışında! Hedef Sadık Çiftpınar veya Ahmet Çalık
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Yeni sezona 8 yeni transferle başlayan Konyaspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok bölgesine yeni oyuncu takviyesi yapan Konyaspor’da stoper bölgesi için de çalışmalar devam ediyor.


Kadrosunda bulunan stoper sayısının ligin genelinde yetmeyeceğini düşünün Konyaspor, kadrosuna Ahmet Çalık veya Sadık Çiftpınar’ı katmak istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’da yeterli süreyi alamayan oyuncular ile girişimlere başlayacak olan Yeşil Beyazlı kulüp, transfer dönemini stoper transfer ile birlikte kapatacak.

Somut hamle yapılacak

Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda harekete geçen yetkililer, Sadık Çiftpınar ve Ahmet Çalık isimlerinden birini kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Oyuncular için nabız yoklayan yetkililer, Beşiktaş maçı sonrası somut teklif yapacak.

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 15:41
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Anahtar Kelimeler:
KonyasporTransferSadık ÇiftpınarAhmet Çalık
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