Konyaspor maçının ardından konuşan Mert Hakan Yandaş'dan rakiplere biz buradayız mesajı

Şampiyonluk yolunda kritik Konya deplasmanına çıkan Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0’lık sonuçla kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile puanları eşitleyen Fenerbahçe Beşiktaş ile aradaki farkı ise 2’ye indirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe’de sahanın en iyi isimlerinden biri olanYandan açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını ve takım olarak iştahlı olduklarına vurgu yaptı.

Performansıyla eleştiri alan Mert Hakan son iki haftada gösterdiği performansla övgü topladı. Orta saha oyuncusu rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldıkları bu galibiyetle biz buradayız mesajını verdiklerini ve son 12 haftada da aynı performansla devam edeceklerini ifade etti.