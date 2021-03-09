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Konyaspor maçının ardından konuşan Mert Hakan Yandaş'dan rakiplere biz buradayız mesajı

Fenerbahçe Süper Lig’in 29.haftasında Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekipte Konyaspor maçının ardından Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

09 Mart 2021 Salı 09:38
Konyaspor maçının ardından konuşan Mert Hakan Yandaş'dan rakiplere biz buradayız mesajı
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Şampiyonluk yolunda kritik Konya deplasmanına çıkan Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0’lık sonuçla kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile puanları eşitleyen Fenerbahçe Beşiktaş ile aradaki farkı ise 2’ye indirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe’de sahanın en iyi isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandan açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını ve takım olarak iştahlı olduklarına vurgu yaptı.

Performansıyla eleştiri alan Mert Hakan son iki haftada gösterdiği performansla övgü topladı. Orta saha oyuncusu rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldıkları bu galibiyetle biz buradayız mesajını verdiklerini ve son 12 haftada da aynı performansla devam edeceklerini ifade etti.



Son Güncelleme: 09.03.2021 09:38
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Anahtar Kelimeler:
Mert HakanFenerbahçe
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