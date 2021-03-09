Konyaspor maçının ardından konuşan Mert Hakan Yandaş'dan rakiplere biz buradayız mesajı

Şampiyonluk yolunda kritik Konya deplasmanına çıkan Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0’lık sonuçla kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile puanları eşitleyen Fenerbahçe Beşiktaş ile aradaki farkı ise 2’ye indirdi.
Performansıyla eleştiri alan Mert Hakan son iki haftada gösterdiği performansla övgü topladı. Orta saha oyuncusu rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldıkları bu galibiyetle biz buradayız mesajını verdiklerini ve son 12 haftada da aynı performansla devam edeceklerini ifade etti.
Son Güncelleme: 09.03.2021 09:38