Konyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 35.haftasında son haftaların formda ekibi Konyaspor sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor’u ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesinde deplasman ekibi Kayserispor ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Ev sahibi Konyaspor ise ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından uzaklaştı ve 40 puanla 12’inci sıraya tırmandı.

Konyaspor:

Kayserispor:

Hakem Ali Şansalan

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtomic, Amir, Milosevic, Sekidika, Bytyqi, CikalleshiDoğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İki takımda da eksikler bulunuyor

Konyaspor’da zorlu maç öncesi Anicic ve Alper’in sakatlıkları bulunuyor. Deplasman ekibi Kayseri’de ise İlhan, Gustavo ve Ömer sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

İlhan Palut etkisi

Öte yandan ligin ilk yarısındaki maçı sahasında 2-1 kaybeden Kayserispor Konya deplasmanında rövanşı da almak istiyor.

Süper Lig’in genç teknik direktörlerinden biri olan İlhan Palut gittiği her takıma etki etmeye devam ediyor. Konyaspor’un başına getirildiği küme düşme hattında mücadele eden Konyaspor’u 40 puan alarak ligin bitimine az bir süre kala küme düşme hattından çıkaran İlhan Palut takıma etkisini yine ortaya koydu.

Konyaspor ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca bir yenilgi alırken bu maçlarda toplam 8 puan almayı başardı.

Konyaspor Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak?

16 Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak olan Konyaspor Kayserispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerle buluşturulacak.

Konyaspor Kayserispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.