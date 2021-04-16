Konyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konyaspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 35.haftasında heyecan Konyaspor Kayserispor maçıyla devam ediyor. Zorlu maç öncesi ev sahibi Konyaspor’un yeni teknik direktörü İlhan Palut ile çıkışa geçtiği görülüyor. Ev sahibi ekip 40 puanla ligde 12’inci sıraya kadar yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaştı.

Deplasman ekibi Kayseri ise son haftalar kazanamıyor. Sarı kırmızılılar ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Konyaspor:

Kayserispor:

Konya çıkışta

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtomic, Amir, Milosevic, Sekidika, Bytyqi, CikalleshiDoğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen

Ev sahibi Konyaspor ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca bir kez kaybetti. Son beş maçın ikisini kazanan Nalçacılar İlhan Palut ile birlikte küme düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes aldı.

Öte yandan Konya’da Kayseri maçı öncesi Anicic ve Alper sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Kayseri son 5 maçını kazanamadı

Süper Lig’de küme düşme hattında yer alan Kayserispor, son 5 maçından yalnızca 2 puan çıkarabildi. Sarı kırmızılı ekip ligde kalma adına kalan tüm maçlarına final maçı olarak çıkacak.

Öte yandan Kayseri temsilcisinde sakatlıkları bulunan İlhan, Gustavo ve Ömer Konya’ya götürülmedi.

Konyaspor Kayseri maçı ne zaman başlıyor?

Konyaspor Kayserispor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00’da başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı beIN Sports üyeleri takip edebilecek. Bildiğiniz üzere Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde yer alıyor.

Buna karşın maçlar bazı intenet siteleri üzerinden yayınlanıyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar kalitesiz ve gecikmeli olarak yayınlanıyor. Ayrıca kaçak yayınlar suçtur.

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