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Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Süper Lig’de 6 maçtır kazanamayan Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile yolları ayırdı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:57
Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
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Süper Lig’de zor bir dönem geçiren Konyaspor’da galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Uzun bir süredir galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor son 6 maçta sadece 2 puan alabildi. Son oynanan Beşiktaş maçından da puan alınamamasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına karar verildi. Yapılan açıklamayla İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuran Konyaspor, İsmail Kartal’a teşekkür etti ve başarı diledi.



Son Güncelleme: 08.02.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigKonyasporIsmail Kartal
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