Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

’de zor bir dönem geçiren’da galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Uzun bir süredir galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor son 6 maçta sadece 2 puan alabildi. Son oynanan Beşiktaş maçından da puan alınamamasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına karar verildi. Yapılan açıklamayla İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuran Konyaspor, İsmail Kartal’a teşekkür etti ve başarı diledi.