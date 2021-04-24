Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 37.haftasında heyecan Konyaspor Hatayspor maçıyla sürüyor. Ligin bitimine az bir süre kala rahat konumda olan iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Konyaspor ligde çıktığı 34 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 41 puan topladı. Konya ekibi 41 puanla 13’üncü sırada yer alıyor. Ligin yeni ekibi Hatayspor ise bu sezon çıktığı 34 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi ile 53 puan topladı. Akdeniz ekibi 53 puanla 6’ıncı basamakta yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Kamara

Konya’da eksikler can sıkıyor

Konyaspor’da zorlu Hatay maçı öncesi eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sezonu kapatan Alper Uludağ, Milosevic, Anicic ve Eray Bircan’ın yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Ahmet Çalık, Eduok, Diomande, Volkan Fındıklı’nın durumu maç saatinde belli olacak.

Hatay’da Diouf yok

Ayrıca Konyaspor’da bu maç öncesi Kravets, Cikalleshi, Skubic, Abdülkerim Bardakçı ve Hadziametovic kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Hatayspor’un tecrübeli golcüsü Mame Diouf Konya maçında cezası nedeniyle yer alamayacak. Diouf’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Selim Ilgaz ve Yavuz Buğra’da maç kadrosuna alınmadı.

Ayrıca Hatay’da bu maç öncesi Aaabid, Pablo ve Adama Traore kart sınırında yer alıyor.

Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman oynanacak?

Konyaspor Hatayspor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Konyaspor Hatayspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.