İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 37.haftasında Konyaspor Hatayspor ile karşılaştı. Heyecan dolu maçın ardından futbol severler Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Konya - Hatay Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:26
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’in 37.haftasında heyecan Konyaspor Hatayspor maçıyla sürüyor. Ligin bitimine az bir süre kala rahat konumda olan iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Konyaspor ligde çıktığı 34 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 41 puan topladı. Konya ekibi 41 puanla 13’üncü sırada yer alıyor. Ligin yeni ekibi Hatayspor ise bu sezon çıktığı 34 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi ile 53 puan topladı. Akdeniz ekibi 53 puanla 6’ıncı basamakta yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Kamara

Konya’da eksikler can sıkıyor

Konyaspor’da zorlu Hatay maçı öncesi eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sezonu kapatan Alper Uludağ, Milosevic, Anicic ve Eray Bircan’ın yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Ahmet Çalık, Eduok, Diomande, Volkan Fındıklı’nın durumu maç saatinde belli olacak.

Ayrıca Konyaspor’da bu maç öncesi Kravets, Cikalleshi, Skubic, Abdülkerim Bardakçı ve Hadziametovic kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Hatay’da Diouf yok

Ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden Hatayspor’un tecrübeli golcüsü Mame Diouf Konya maçında cezası nedeniyle yer alamayacak. Diouf’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Selim Ilgaz ve Yavuz Buğra’da maç kadrosuna alınmadı.

Ayrıca Hatay’da bu maç öncesi Aaabid, Pablo ve Adama Traore kart sınırında yer alıyor.

Konyaspor Hatayspor maçı ne zaman oynanacak?

Konyaspor Hatayspor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Konyaspor Hatayspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigMaç özetiKonyasporHatayspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Fenerbahçe Başkanlık seçimi başkan adayları kim? Ali Koç başkan adayı olacak mı?
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular
Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
Beni Bırakma dizisinin Berk'i Onur Aziz'ın hayat hikayesi!
Yarın noterler çalışıyor mu, açık mı? 23 Nisan noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan nöbetçi noterler çalışacak mı?
Kırmızı Oda dizisindeki Galip karakteri kimdir? Celil Nalçakan nereli, yaşı kaç?
Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı 31.Bölüm fragmanı - Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge kullanıcı yorumları
Netflix 2021 Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler yer alacak?
2021 Gürcistan asgari ücret ne kadar?
İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.