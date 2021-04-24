Konyaspor-Hatayspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Süper Lig’de heyecan 37. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Konyaspor ile Hatayspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Saat 13:30’da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada iki takımda gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takımda birer puana razı olurken, Konyaspor’da Skubic 90+6’da kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Konyaspor sıradaki maçını 28 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacak. Hatayspor ise 27 Nisan Salı günü evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
Son Güncelleme: 24.04.2021 16:45