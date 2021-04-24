Konyaspor-Hatayspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Süper Lig’de heyecan 37. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Konyaspor ile Hatayspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Saat 13:30’da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada iki takımda gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takımda birer puana razı olurken, Konyaspor’da Skubic 90+6’da kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla puanını 42 yapan Konyaspor, 11. sırada kendine yer buldu. Konuk ekip Hatayspor ise puanını 54 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu.

Konyaspor sıradaki maçını 28 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacak. Hatayspor ise 27 Nisan Salı günü evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek.