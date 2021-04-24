Konyaspor Hatayspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Hatay Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 37.haftasında küme düşme hattıyla arasını açmak isteyen Konyaspor sahasında ligin flaş ekibi Hatayspor’u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Konyaspor ligde 41 puanla 13’üncü sırada yer alırken, Hatayspor 53 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Kamara

Konya’da çok sayıda eksik

Hatay’da 3 eksik

Konyaspor ligde zor günleri geride bıraksa da kadrodaki birçok ismin sakat olması teknik heyeti zorluyor. Kritik Hatay maçı öncesi Konyaspor’da Alper Uludağ, Eray Bircan, Anicic, Diomande, Milosevic, Volkan Fındıklı, Ahmet Çalık ve Samuel Eduok’un sakatlıkları bulunuyor.

Ligde Avrupa kupalarını zorlamak isteyen Hatayspor’da zorlu Konya deplasmanı öncesi 3 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlıkları devam eden Yavuz Buğra Boyar ve Selim Ilgaz maç kadrosunda yer almadı. Soner Önek’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Konyaspor Hatayspor maçı saat kaçta başlıyor?

Konyaspor Hatayspor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. ayrıca söz konusu sitelerde çok sayıda reklam veriliyor. Bu reklamlar üzerinden virüs bulaşma riski de çok yüksektir.

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