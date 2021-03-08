Konyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar hangileri? Konya FB maçı şifresiz yayınlanıyor mu?

Süper Lig 2020/2021 sezonunun heyecanı devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi olan Fenerbahçe-Konyaspor maçı merak konusu oldu. Karşılaşmanın başlayacağı tarih 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 19:00’da olacağı duyuruldu.
Fenerbahçe-Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Spor tutkunları ve futbol izleyicileri, Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki olan bu maçı şifreli olsun ya da olmasın yayınlayabilecek kanallar arıyor. Fenerbahçe Konyaspor mücadelesinin yayın bilgileri araştırılmaya başlandı.
karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlardan izlenebilecek, bildiğiniz üzere beIN Sports kanalları sadece dijital yayın platformu Digitürk abonelerine açık olacaktır. Bein Sports izlemek, Bein Sports'u şifresiz izlemek ve Bein Sports'u canlı izlemek için abonelik gereklidir. Dolayısıyla bu maç başka bir kanalda yoksa şifresiz izlenemez.
Öte yandan Türkiye’den dışarıda iseniz Türksat dışarısında kalan yabancı uydulara ve çanak antene bağlı cihazlara ek olarak, yabancı TV platformlarına da abone iseniz; Yabancı spor kanallarının yayınlarını takip edebilir ve bu maçı yabancı kanalda başka bir dilde nasıl izleyeceğinizi seçebilirsiniz.
Karşılaşmayı yasadışı bir şekilde izlemek istiyorsanız bu tercih edilebilir, ancak yasal sonuçlarda doğurabilir. İntenette yer alan yasadışı yayınlara karşı maçı izlemek isteyenler spor tutkunlarına uygun intenet sitelerini tercih edebilmektedir. Ancak, İntenetteki bu yasa dışı yayınlara güvenmemenizi tavsiye ederiz. Bu yayınlar, şifreli uydu programlarının bazı teknik araştırmalar neticesinde deşifre edilerek resmi yayıncıların izni olmadan intenete aktarılmasıyla yapılmaktadır. Maçları intenet üzerinden canlı yayınlayan siteler, düşük görüntü kalitesi ve 4-5 dakikaya varan gecikmelerle maçı intenete yükler. Aynı zamanda bu web sitelerinde uygunsuz reklamlarla karşılaşabilir ve bilgisayarınıza bulaşan spam / virüs gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tür sorunlar ile karşılaşmak istemiyorsanız intenet üzerinden yayınlanan kaçak yayınlardan uzak durmanızı öneririz.