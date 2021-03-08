Konyaspor Fenerbahçe Justin TV Taraftarium24 canlı maç yayını - Konya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 29. haftasında tarihler 8 Mart Pazartesi’yi gösterirken Fenerbahçe ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da oynanacak maç için sporseverler maçı izlemek için araştırmalara koyuldu. Lig’in zirvesini ve alt tarafını ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe Konya’ya konuk olacak. Deplasman da oldukça iyi performans ortaya koyan konuk takım, zirve mücadelesinde oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak.

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray’ın 7 Mart tarihinde oynanmış olduğu maç ile Sivasspor maçında puan kaybetmesinin ardından mutlak 3 puan parolasıyla karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe de Mesut Özil sakatlığı nedeniyle saha da yer almayacak.





Fenerbahçe de Mert Hakan Yandaş’ın cezası bitmesi üzerine Konyaspor maçında bugün forma şansı verilmesi halinde maçta yer alacak.

Maçı izlemek isteyen sporseverler araştırmalara koyulurken şifresiz kanal arayan vatandaşlar maçın yayınlanacak kanalları araştırıyor.

BeIN Sports 1 kanalında canlı ve naklen şekilde maç yayınlanacak. BeIN Sports kanalları dijital yayın platform halinde Digitürk abonelerine özel olmasından kaynaklı üye olmayan kişiler maçları naklen izleyemiyor.

Türkiye’de yaşamayan vatandaşlar TÜRKSAT dışında yabancı uydulara sahip ise maçı takip edebilirsiniz. Maçı yasal olmayan yollardan izlemek için ise intenet üzerinden yayın yapan sitelere girerek maçı takip ediyor. Fakat bu siteler resmi yayın kuruluşlarına aykırı olarak kurulmasından kaynaklı yayın yapan kanalların şifreleri kırılarak kendi sitelerine aktarılması halinde yayın yapılmaktadır. İntenet sitesinde izlenen maçlar genellikle 4-5 dakika geriden gelirken görüntü kalitesi oldukça düşüktür. Ayrıca bu siteler uygunsuz reklam içerirken girdiğiniz cihaza virüs bulaştırabilirsiniz.