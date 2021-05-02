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Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39.haftasında Konyaspor Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Konya - Karagümrük Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

02 Mayıs 2021 Pazar 17:50
Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında ligin orta sıralarında yer alan Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Ligin bitimine 3 maç kala küme düşme hattından uzaklaşan Konyaspor ile ligin dişli ekiplerinden Karagümrük maçı öncesi nefesler tutuldu.

Konyaspor bu maç öncesi ligde çıktığı 36 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi ile 42 puan topladı. Nalçacılar 42 puanla ligde 12’nci sırada bulunuyor. Karagümrük ise ligde çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi ile 51 puan topladı. İstanbul ekibi 51 puanla ligde 9’uncu basamakta yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Amar Rahmanovic, Bytyqi, Daci, Cikalleshi

Fatih Karagümrük:

Viviano, Hedenstad, Campi, Fatih, Ndao, Jimmy Durmaz, Biglia, Bertolacci, Lens, Casto, Borini

Konya’da 4 isim sınırda

Ligde çıktığı son beş maçta galibiyet alamayan Konyaspor’da Karagümrük maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Cikalleshi, Skubic, Hadziahmetovic ve Oğuz Kaan bu maçta kart görmesi durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Karagümrük’te 5 oyuncu sınırda

Karagümrük’te Konya maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Mevlüt, Biglia, Fatih Kuruçuk, Zukanovic ve Salibur bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca kart cezalısı olan Roco ve Bertolacci Konya maçında süre alamayacak.

Konyaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak?

Konyaspor Fatih Karagümrük karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekibin karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Konyaspor Fatih Karagümrük maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 02.05.2021 17:50
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Anahtar Kelimeler:
KonyasporFatih KaragümrükMaç özet
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