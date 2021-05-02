Konyaspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Konyaspor Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Küme düşme hattında uzaklaşan Konyaspor ile ligin orta sıralarında yer alan Karagümrük maçı öncesi nefesler tutuldu.

Maç öncesi Konyaspor ligde 42 puanla 12’inci sırada yer alırken, Karagümrük 51 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Konyaspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlayacak?

Konyaspor Fatih Karagümrük karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Konya BB Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Fatih Karagümrük:

Konya çıkışa geçmek istiyor

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Amar Rahmanovic, Bytyqi, Daci, CikalleshiViviano, Hedenstad, Campi, Fatih, Ndao, Jimmy Durmaz, Biglia, Bertolacci, Lens, Casto, Borini

Karagümrük sezonun flaş takımı

Ligde küme düşme hattından uzaklaşan Konyaspor son 5 maçta ise düşüşe geçti. Son olarak Galatasaray’a yenilen Konyaspor ligde çıktığı son 5 maçta yalnızca 2 puan alabildi. Teknik direktör İlhan Palut ve öğrencileri bu maçı kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Süper Lig’deki ilk sezonu olmasına karşın oynadıkları futbolla dikkatleri çeken Fatih Karagümrük bu sezon 51 puan toplayarak ligin baş altı takımları arasında yer alıyor. Karagümrük ekibi Konya karşılaşmasında da sahaya pozitif futbol oynamak için çıkacak.

Konya Karagümrük canlı izle

2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Konya Karagümrük maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Maçları intenet üzerinden canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar kesintili ve düşük görüntü kalitesiyle yayın yapıyor.

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