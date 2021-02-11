Konyaspor - Beşiktaş kupa maçı muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20:45’te başlayacak olan karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11’leri merak ediliyor.

Beşiktaş son 16 turunda Çaykur Rizespor’u 1-0’lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Öte yandan ev sahibi Konyaspor, Gaziantep’i 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Siyah beyazlı ekip ligde yoluna dolu dizgin devam ederken, son olarak ligde Konyaspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım ligin ardından şimdide kupaya karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20:45’te başlayacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmaya saatler kala iki takımın muhtemel 11’leri ise şu şekilde;

Konyaspor:

Beşiktaş:

Cenk Tosun ilk 11’de başlayabilir

Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Kravets, SekidikaUtku, Rosier, Vida, Montero, N’Sakala, Necip, Oğuzhan, Hasic, Ljajic, N’Koudou, Cenk (Larin)

Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş’ın devre arasında Everton ekibinden kiraladığı eski oyuncusu Cenk Tosun’un maça 11’de başlaması bekleniyor. İngiltere’den gelen Cenk Tosun’un karantina süreci tamamlanmış ve hafta içi takımla çalışmalara başlamıştı. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş’a güç katacak olan Cenk Tosun bu maçla birlikte 3 yıllık aranın ardından siyah beyazlı formayı giyecek.

Cenk Tosun bu akşam Konyaspor maçında forma giymesi halinde Beşiktaş formasıyla 1141 gün sonra saha çıkmış olacak. 29 yaşındaki golcü oyuncu son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor ile oynanan yine bir kupa maçında forma giymişti.

3 eksikle geliyor

Kara Kartal zorlu kupa mesaisine üç eksikle geldi. Siyah beyazlıların maç kadrosunda sakat olan Dorukhan, Rıdvan ve Bilal Ceylan yer almadı. Öte yandan Asbaşkan Emre Kocadağ, futbolcularla birlikte Konya’ya geldi.

Kısıtlı kadroyla ligde ve kupada yoluna devam eden Beşiktaş’a bazı oyuncular rotasyonda yer alırken, Vida ve N’Sakala kupa maçında da yer alacak. N’Sakala Rıdvan’ın sakat olması nedeniyle bugünkü maçta zorunlu olarak yer alırken, Vida’nın hafta sonu gördüğü kartla ligde cezalı duruma düşmesi sonucu Teknik Direktör Sergen Yalçın tecrübeli defans oyuncusunu kupada dinlendirmeyecek. Bu iki oyuncunun zorlu Konyaspor maçına ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki oyuncunun dışında Sergen Yalçın, diğer mevkilerde rotasyona gidecek. Kupa ve lig maçlarının yanı sıra sıkıştırılmış takvimde 3 günde 1 maça çıkan oyuncuların dinlendirilmesi lig şampiyonluğu için önem arz ediyor.