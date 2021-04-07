Konyaspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya – Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 33.haftasında Konyaspor Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Ev sahibi Konyaspor son iki haftada Alanya ve Erzurumspor’u yendi ve ligde 39 puanla 11’inci sıraya yükseldi.
Deplasman ekibi Ankaragücü ise Hikmet Karaman’ın takımın başına geçmesinin ardından son sıradan 17’inci sıraya kadar yükseldi. Başkent ekibinin 32 puanı bulunuyor.
Muhtemel 11’ler
Konyaspor:Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkadir, Guilherme, Amir, Jevtovic, Bytyqi, Sekidika, Milosevic, Cikalleshi
Ankaragücü:Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Ataka, Endri, Alper, Saba, Geraldo, Börven
Konya’da moraller yüksek
Ligde küme düşme hattından çıkan ve son iki haftada alınan galibiyetlerin ardından 39 puanla 11’inci sıraya yükselen Konyaspor’da zorlu Ankaragücü maçı öncesi moraller yüksek. Konya ekibinde zorlu maç öncesi Anici, Alper ve Eray’ın sakatlıkları bulunuyor.
Ankaragücü kazanmak istiyor
Deplasman ekibinde zorlu maç öncesi kaleci Friedrich sakatlığı, Pazdan ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Konya Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda?
Konyaspor Ankaragücü maçı saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Konya MEDAŞ Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.
Konyaspor Ankaragücü maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.