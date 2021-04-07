İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Konyaspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya – Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Konyaspor Süper Lig’in 33.haftasında Ankaragücü’nü ağırladı. Futbol severler Konyaspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Konya – Ankaragücü Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

07 Nisan 2021 Çarşamba 17:45
Konyaspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya – Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’in 33.haftasında Konyaspor Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Ev sahibi Konyaspor son iki haftada Alanya ve Erzurumspor’u yendi ve ligde 39 puanla 11’inci sıraya yükseldi.

Deplasman ekibi Ankaragücü ise Hikmet Karaman’ın takımın başına geçmesinin ardından son sıradan 17’inci sıraya kadar yükseldi. Başkent ekibinin 32 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkadir, Guilherme, Amir, Jevtovic, Bytyqi, Sekidika, Milosevic, Cikalleshi

Ankaragücü:

Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Ataka, Endri, Alper, Saba, Geraldo, Börven

Konya’da moraller yüksek

Ligde küme düşme hattından çıkan ve son iki haftada alınan galibiyetlerin ardından 39 puanla 11’inci sıraya yükselen Konyaspor’da zorlu Ankaragücü maçı öncesi moraller yüksek. Konya ekibinde zorlu maç öncesi Anici, Alper ve Eray’ın sakatlıkları bulunuyor.

Ankaragücü kazanmak istiyor

Süper Lig’de son sıraya demir atan Ankaragücü’nde takımın başında tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman getirilmişti. Hikmet Karaman takımın başına geçtikten sonra üst üste alınan galibiyetlerle takımı 17’inci sıraya kadar yükseltti. Ancak tecrübeli teknik adam küme düşme hattından çıkmak adına Konya maçının kilit maç olduğunu ifade etti.

Deplasman ekibinde zorlu maç öncesi kaleci Friedrich sakatlığı, Pazdan ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Konya Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda?

Konyaspor Ankaragücü maçı saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Konya MEDAŞ Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Konyaspor Ankaragücü maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 17:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonyasporAnkaragücüSüper LigMaç özeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Konyaspor Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Konyaspor Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Konyaspor Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Konyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Konyaspor Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Gençlerbirliği BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Erzurumspor maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Gençlerbirliği BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gençlerbirliği Erzurumspor maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gençlerbirliği BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gençlerbirliği Erzurumspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gençlerbirliği BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gençlerbirliği Erzurumspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
TJK 7 Nisan 2021 Çarşamba İstanbul ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
TJK 7 Nisan 2021 Çarşamba İstanbul ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları

Popüler Haberler

Canlı izle Konyaspor Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Konyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Konyaspor Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamı
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2021 Agi hangi şartlarda ödenir?
Malta yaşam şartları nasıl? 2021 Malta asgari ücretleri
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Nisan 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Ramazan 2021 ilk iftar, ilk teravih, ilk sahur hangi gün?
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar listesi güncellendi!
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, diziden neden ayrıldı?
Final yapacak diziler hangiler? Ekranlara veda edecek 7 dizi
Rüyada amca görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? amca görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2021
Gençlerbirliği BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gençlerbirliği Erzurumspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
HGS kaçak geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır? 2021 Ptt online HGS bakiye sorgulama
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 7 Nisan 2021 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.