Konyaspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya – Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 33.haftasında Konyaspor Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Ev sahibi Konyaspor son iki haftada Alanya ve Erzurumspor’u yendi ve ligde 39 puanla 11’inci sıraya yükseldi.

Deplasman ekibi Ankaragücü ise Hikmet Karaman’ın takımın başına geçmesinin ardından son sıradan 17’inci sıraya kadar yükseldi. Başkent ekibinin 32 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Ankaragücü:

Konya’da moraller yüksek

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkadir, Guilherme, Amir, Jevtovic, Bytyqi, Sekidika, Milosevic, CikalleshiKorcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Ataka, Endri, Alper, Saba, Geraldo, Börven

Ligde küme düşme hattından çıkan ve son iki haftada alınan galibiyetlerin ardından 39 puanla 11’inci sıraya yükselen Konyaspor’da zorlu Ankaragücü maçı öncesi moraller yüksek. Konya ekibinde zorlu maç öncesi Anici, Alper ve Eray’ın sakatlıkları bulunuyor.

Ankaragücü kazanmak istiyor

Süper Lig’de son sıraya demir atan Ankaragücü’nde takımın başında tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman getirilmişti. Hikmet Karaman takımın başına geçtikten sonra üst üste alınan galibiyetlerle takımı 17’inci sıraya kadar yükseltti. Ancak tecrübeli teknik adam küme düşme hattından çıkmak adına Konya maçının kilit maç olduğunu ifade etti.

Deplasman ekibinde zorlu maç öncesi kaleci Friedrich sakatlığı, Pazdan ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Konya Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda?

Konyaspor Ankaragücü maçı saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Konya MEDAŞ Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Konyaspor Ankaragücü maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.