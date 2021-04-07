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Konyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Konyaspor Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında Konyaspor Ankaragücü ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi futbol severler Konyaspor Ankaragücü Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Konya Ankaragücü Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

07 Nisan 2021 Çarşamba 17:30
Konyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Konyaspor Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 33.haftasında Konyaspor sahasında Ankaragücü’nü ağırlıyor. Karşılaşma öncesi ev sahibi Konya ligde 39 puanla 11’inci sırada yer alırken, Ankaragücü 32 puanla 17’inci sırada yer alıyor.

Konyaspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor Ankaragücü maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hakem Arda Kardeşler

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkadir, Guilherme, Amir, Jevtovic, Bytyqi, Sekidika, Milosevic, Cikalleshi

Ankaragücü:

Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Ataka, Endri, Alper, Saba, Geraldo, Börven

Konya’da 3 eksik

Konyaspor zorlu Ankaragücü maçında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Anicic, Alper ve Eray karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Ankaragücü çıkışını sürdürmek istiyor

Küme düşme mücadelesi veren Ankaragücü takımın başında Hikmet Karaman’ın geçmesiyle çıkışa geçti. Hikmet Karaman ve öğrencileri zorlu Konya maçına mutlak galibiyet için çıkacak. Başkent ekibinde cezalı Pazdan ve sakat olan Friedrich dışında eksik bulunmuyor.

Konyaspor Ankaragücü maçı izle

Konyaspor Ankaragücü maçı saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu nedenle maçı beIN Sports aboneleri izleyebilecek.

Maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca bu sitelerde yayınlar kesintili ve kalitesiz olarak gösteriliyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 07.04.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
KonyasporAnkaragücüSüper LigBeınsports
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