Konyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Konyaspor Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında Konyaspor sahasında Ankaragücü’nü ağırlıyor. Karşılaşma öncesi ev sahibi Konya ligde 39 puanla 11’inci sırada yer alırken, Ankaragücü 32 puanla 17’inci sırada yer alıyor.

Konyaspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor Ankaragücü maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hakem Arda Kardeşler

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor:

Ankaragücü:

Konya’da 3 eksik

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkadir, Guilherme, Amir, Jevtovic, Bytyqi, Sekidika, Milosevic, CikalleshiKorcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Ataka, Endri, Alper, Saba, Geraldo, Börven

Ankaragücü çıkışını sürdürmek istiyor

Konyaspor zorlu Ankaragücü maçında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Anicic, Alper ve Eray karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Küme düşme mücadelesi veren Ankaragücü takımın başında Hikmet Karaman’ın geçmesiyle çıkışa geçti. Hikmet Karaman ve öğrencileri zorlu Konya maçına mutlak galibiyet için çıkacak. Başkent ekibinde cezalı Pazdan ve sakat olan Friedrich dışında eksik bulunmuyor.

Konyaspor Ankaragücü maçı izle

Konyaspor Ankaragücü maçı saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu nedenle maçı beIN Sports aboneleri izleyebilecek.

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