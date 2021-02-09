Konya BŞ.'den ilk yenilgi geldi!

Voleybol erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadelesini sürdüren ve bizi temsil edenBŞ. 2. Devrede ilksini almış oldu. 14. Haftada geçen Pazar Alanya Belediyespor’u ağırlayan takım, kıyasıya mücadeleden sonra maçta 3-2 mağlup oldu. 1. Setin kazananı 25-23 skor ile Konya BŞ. olurken, 2. Setin kazananı 25-19 skor ile Alanya Belediyespor oldu. Kıyasıya devam eden 3. Setin kazananı ise 35-33 Konya BŞ., 4. setin kazananı da 25-17 skor ile karşı takım oldu. Sonuncu sette de istenilen performansı gösteremeyen Konya BŞ. 15-6’lı skor ile karşılaşmayı kaybetti.

Aldığı yenilgi sonucunda Konya BŞ. 23 puan ile haftayı 5. Sırada tamamladı. Alanya Belediyespor ise 37 puan ile 2. Sıraya yerleşti.